Der neue Präsident Brasiliens, Bolsonaro, hat den Amtseid abgelegt.

Der 63-jährige kündigte nach der Zeremonie im Parlament von Brasilia einen radikalen Politikwechsel an. Er sagte, die Zeit des Sozialismus und der politischen Korrektheit sei vorbei. Er werde die Korruption und Kriminalität eindämmen und für Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze sorgen.



Weite Teile der brasilianischen Opposition sehen in Bolsonaro eine Gefahr für die Demokratie. Er hat sich immer wieder abfällig über Schwarze und Homosexuelle geäußert und die Militärdiktatur in Brasilien gelobt. Außerdem will er den Waffenbesitz erleichtern.



Zu den ersten Gratulanten zählte US-Präsident Trump. Er sagte Bolsonaro die Unterstützung der USA zu und sprach per Twitter von einer "großartigen Antrittsrede".