Der neue brasilianische Präsident Bolsonaro hat eine radikale politische Wende angekündigt.

Er wolle den Zugang zu Waffen erleichtern sowie Moral und Ethik wieder herstellen, kündigte er in seiner ersten Rede nach der Vereidigung in Brasilia an. Der neue Präsident rief zum Kampf gegen Korruption, Kriminalität und politische Korrektheit auf.



Bolsonaro hat sich immer wieder rassistisch, homophob und frauenfeindlich geäußert und die Militärdiktatur als die erfolgreichste Zeit für Brasilien bezeichnet. Oppositionelle und Menschenrechtsaktivisten halten ihn deshalb für eine Gefahr für die Demokratie. Seine Anhänger erhoffen sich einen wirtschaftlichen Aufschwung.



Zu den ersten Gratulanten zählte US-Präsident Trump. Er sagte Bolsonaro die Unterstützung der USA zu und sprach per Twitter von einer "großartigen Antrittsrede".