In Brasilien hat ein Gericht die Anordnung an Präsident Bolsonaro zum Tragen einer Corona-Schutzmaske in der Öffentlichkeit aufgehoben.

Die Berufungsrichterin verwarf die von einer unterordneten Gerichtsinstanz erteilte Anweisung als überflüssig, da es im Hauptstadtbezirk Brasilia ohnehin eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit gebe. Bolsonaro hatte in seiner Berufung gefordert, wie jeder andere Bürger behandelt zu werden. Er war am 22. Juni von einem Richter zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes aufgefordert worden, nachdem er sich zuvor bei Treffen mit seinen Anhängern nicht daran gehalten hatte und auch kein Bußgeld deswegen zahlen musste. Seitdem trat Bolsonaro nicht mehr ohne Atemschutz in der Öffentlichkeit auf.