Der brasilianische Präsident Bolsonaro hat trotz der Corona-Krise die Austragung des Fußball-Turniers Copa América zugesichert.

Soweit es von ihm und der Regierung abhänge, werde es die Copa América in seinem Land geben, sagte Bolsonaro vor Anhängern. Der zuständige Fußballverband Conmebol hat inzwischen die Metropolen Brasília, Cuiabá, Goiânia und Rio de Janeiro als Spielstätten bekanntgegeben. Die Partien würde ohne Publikum und mit strengen Hygieneprotokollen stattfinden. Das ursprünglich in Kolumbien und Argentinien geplante Turnier soll am 11. Juni starten.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.