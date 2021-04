Eine Woche vor dem von den USA ausgerichteten virtuellen Klimagipfel hat der brasilianische Präsident Bolsonaro ein Ende der illegalen Abholzung in seinem Land in Aussicht gestellt , fordert aber vorab finanzielle Mittel.

Wie brasilianische Medien unter Berufung auf ein Schreiben Bolsonaros an US-Präsident Biden berichten, will Brasilien das Ziel bis 2030 erreichen. Die USA bestehen bisher darauf, erst nach Fortschritten im Kampf gegen die Abholzung Gelder zu zahlen. In den vergangenen Tagen soll es zahlreiche Treffen von US-amerikanischen und brasilianischen Regierungsvertretern gegeben haben. Dabei soll US-Botschafter Chapman klargemacht haben, dass die Beziehungen zwischen den beiden Ländern von der Haltung Brasiliens beim Klimaschutz abhängen.



Das Amazonasgebiet in Südamerika gilt als CO2-Speicher und hat somit eine Schlüsselrolle beim Klimaschutz inne. Ein Großteil des Gebiets liegt in Brasilien. Unter Bolsonaro war es wieder vermehrt zu illegalen Abholzungen und Brandrodungen gekommen.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.