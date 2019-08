Brasiliens Präsident Bolsonaro verschärft wegen der Waldbrände in der Amazonas-Region die Regeln für Farmer.

Von heute an ist es im ganzen Land verboten, abgeerntete Felder anzuzünden oder Laub und Pflanzenreste zu verbrennen. Das Dekret soll bis zum Ende der Trockenzeit gelten. Solche Feuer sind in der Landwirtschaft in Brasilien üblich, geraten aber besonders in der Trockenzeit oft außer Kontrolle und greifen auf Wälder über.



Unklar ist, ob die Regelverschärfung im Kampf gegen die Feuer in der Amazonas-Region hilft. Denn Kontrollen sind zurzeit kaum möglich, weil Bolsonaro die Umweltbehörde weitgehend entmachtet hat.