Brasiliens Präsident Bolsonaro hat die auch international kritisierten Brandrodungen im Amazonas-Gebiet sowie im Pantanal für 120 Tage verboten.

Außerhalb dieser Gebiete gelten allerdings Ausnahmen für kontrollierte Feuer zu landwirtschaftlichen Zwecken. Farmer nutzen diese Methode, um etwa Flächen für die Viehzucht zu gewinnen. Das Dekret erging zum Beginn der Trockenzeit, in der es in der Region ohnehin zu Bränden kommt. Bolsonaro war auch mit dem Versprechen Präsident geworden, die wirtschaftliche Entwicklung in der Amazonas-Region voranzutreiben. Umweltauflagen hatte er in diesem Zusammenhang wiederholt als Hindernisse bezeichnet.



Greenpeace äußerte sich skeptisch zu dem Verbot, da es auch staatlich kontrolliert und durchgesetzt werden müsste. Tatsächlich aber hielten sich im Amazonas aktive Unternehmen oft nicht an derartige Vorgaben.