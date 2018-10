Der neu gewählte brasilianische Präsident Bolsonaro will dem Korruptionsermittler und Bundesrichter Moro den Posten des Justizministers anbieten.

Das sagte Bolsonaro im Interview mit dem evangelikalen Fernsehsender Record TV. Moro hat die Ermittlungen in dem wohl größten Korruptionsskandal Lateinamerikas um den brasilianische Konzern Petrobras vorangetrieben. Den früheren Präsidenten Lula da Silva hat der Richter wegen Bestechlichkeit zu einer Freiheitsstrafe verurteilt.



Der Kampf gegen die Korruption war eines der großen Wahlkampfthemen Bolsonaros, der sich am Sonntag in der Stichwahl durchgesetzt hatte. Bolsonaro gilt als ultrarechts und war im Wahlkampf immer wieder mit rassistischen, homophoben und sexistischen Äußerungen aufgefallen.



In dem Interview mit Record TV drohte er damit, Werbeanzeigen der Regierung von Medienkonzernen zurückzuziehen, denen er die Verbreitung von Lügen vorwirft.