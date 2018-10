Der neu gewählte brasilianische Präsident Bolsonaro hat angekündigt, seine Wahlversprechen schnell umzusetzen.

Einen Tag nach seiner Wahl sagte Bolsonaro in einem Interview, er plane die Waffengesetze in Brasilien schnell zu lockern. Zudem sollen in Medien, die Bolsonaros Ansicht nach "Lügen" verbreiten, weniger staatliche Anzeigen geschaltet werden.



Auch eine Personalie gab Bolsonaro bekannt: Er will den bekannten Korruptionsermittler Moro zum Justizminister oder zum Mitglied des Obersten Gerichtshofs machen. Moro hatte den linksgerichteten ehemaligen brasilianischen Präsidenten Lula wegen Korruption verurteilt. Bolsonaro hatte vor der Wahl einen harten Kampf gegen Korruption und Kriminalität versprochen. Er gilt als Verteidiger der früheren Militärdiktatur in Brasilien.