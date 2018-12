Brasiliens künftiger Präsident Bolsonaro hat angekündigt, direkt nach seinem Amtsantritt an Neujahr das Waffenrecht zu liberalisieren.

Per Dekret wolle er den Waffenbesitz für Bürger ohne Vorstrafen garantieren, teilte er mit. Das war bereits eins der Themen Bolsonaros im Wahlkampf. Er argumentiert, so könnten sich Bürger besser gegen Kriminelle verteidigen. Bereits jetzt sind zahlreiche illegale Waffen im Umlauf. Kritiker befürchten, dass eine Liberalisierung des Waffenrechts die Gewalt noch weiter verschärfen könnte. 2017 wurden in Brasilien mehr als 63.000 Menschen getötet.