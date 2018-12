Der neue brasilianische Präsident Bolsonaro will das Waffenrecht in seinem Land liberalisieren.

Er werde jedem Bürger, der keine Vorstrafen habe, das Recht auf Waffenbesitz garantieren, teilte Bolsonaro mit. Ein entsprechendes Dekret werde er gleich nach seinem Amtsantritt am 1. Januar erlassen. Bolsonaro hatte die Liberalisierung des Waffenrechts bereits im Wahlkampf angekündigt und erklärt, so könnten sich die Bürger besser gegen Kriminelle verteidigen. Kritiker befürchten allerdings, dass sich dadurch die Gewalt noch weiter verschärfen könnte. 2017 wurden in Brasilien mehr als 63.000 Menschen getötet.