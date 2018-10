Der rechtsgerichtete Politiker Bolsonaro wird neuer Präsident in Brasilien.

Er gewann die Stichwahl gegen den Kandidaten der Arbeiterpartei, Haddad, mit gut 55 Prozent der Stimmen. Der CDU-Politiker Weiß sagte im Dlf, jetzt werde sich entscheiden, ob die Demokratie in Brasilien eine Zukunft haben.



Nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses sagte Bolsonaro, er wolle das Schicksal seines Landes ändern. Dazu gehöre etwa eine scharfe Abgrenzung zu linksorientierten Politikern und Parteien. Zugleich betonte Bolsonaro, seine Regierung werde Verfassung, Demokratie und Freiheit verteidigen. Er werde aus Brasilien eine große, wohlhabende und freie Nation machen. Während des Wahlkampfs war der frühere Militär durch homophobe, rassistische und sexistische Bemerkungen aufgefallen.



Der Vorsitzende der deutsch-brasilianischen Parlamentariergruppe im Bundestag, Weiß, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), Brasilien stehe an einem Scheideweg. Jetzt werde sich zeigen, ob die Demokratie in dem Land eine Zukunft habe. Man müsse sehen, wie weit Bolsonaro gehen und ob er demokratische Institutionen zerstören werde. Gewählte Gouverneure und Parlamentarier könnten dies verhindern. Außerdem äußerte Weiß die Hoffnung, dass es einen Unterschied zwischen Bolsonaros aggressivem Wahlkampf und seiner Art zu regieren geben werde.



Brasilien ist gesellschaftlich tief gespalten. Seit drei Jahren steckt Lateinamerikas größte Volkswirtschaft in einer Wirtschaftskrise. Zugleich erschüttert ein Korruptionsskandal das Vertrauen der Menschen in die Politik.