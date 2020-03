Der brasilianische Präsident Bolsonaro hat die Gefahren durch das Coronavirus erneut heruntergespielt.

In einer Fernsehansprache warf er den Medien vor, Panik zu verbreiten. Er kritisierte das Vorgehen einiger Provinzen, die aus seiner Sicht unnötigerweise Schulen und Geschäfte geschlossen und Ausgangssperren verhängt hätten. Man biete dem Virus die Stirn, und es werde schnell vorbei sein, sagte Bolsonaro. Das Leben müsse weitergehen, und die Arbeitsplätze müssten erhalten bleiben. Zugleich meinte er jedoch, die Brasilianer sollten darauf achten, dass sie Eltern oder Großeltern nicht mit dem Virus anstecken.



Er selbst müsste sich in diesem Fall wegen seiner Vergangenheit als Sportler keine Sorgen machen, meinte Bolsonaro. Er würde nichts spüren oder, wenn es ihn sehr schwer treffen würde, wäre es wie eine kleine Grippe. - In Brasilien gab es bis gestern 2.200 Infektionen mit dem Virus und 46 Tote.