Die neue brasilianische Regierung unter Präsident Bolsonaro hat wie angekündigt damit begonnen, große Teile der Verwaltung auszutauschen. Staatsminister Onyx Lorenzoni sagte nach der ersten Kabinettssitzung in Brasilia, man werde das Haus - Zitat - "säubern".

Angestellte, die mit der Regierung ideologisch nicht auf einer Linie lägen, würden entlassen. Ziel sei es, die sozialistischen und kommunistischen Ideen aus den Ministerien zu verbannen, betonte Lorenzoni.



In seinem eigenen Ministerium habe er bereits 300 Angestellte entlassen, in den übrigen könne nun ähnlich verfahren werden. Mitarbeiter, die ein Auswahlverfahren für den öffentlichen Dienst durchlaufen haben, sind den Angaben zufolge von der Maßnahme nicht betroffen. Auch könnten einige Mitarbeiter wieder zurückkehren.

Gegen das "rote Gesindel"

Der Rechtspopulist Bolsonaro strebt eine radikale Abkehr von der bisherigen Politik seines Landes an. Er hatte schon in Wahlkampf unverhohlen eine ideologische Säuberung der Regierung angekündigt. So sagte er etwa im Oktober: "Wir werden eine große Säuberung durchführen. Wer von der linken Clique dableiben will, muss sich unseren Gesetzen unterwerfen. Entweder hauen sie ab oder sie wandern in den Knast."



In ihrem Kommentar zum Amtsantritt meinte ARD-Korrespondentin Anne Herrberg: "In Bolsonaros Kabinett und Beraterstab sitzen ja ohnehin schon diejenigen, die immer auf der Gewinnerseite standen –die sogenannte Bibel-, Blei und Bullenfraktion: Militärs, religiöse Fundamentalisten, die Agrar- und die Waffenlobby."