In Brasilien hat Präsident Bolsonaro die Staatschef- und Regierungschefs der sogenannten BRICS-Staaten empfangen.

Zu diesen Staaten zählen neben Brasilien Russland, Indien, China und Südafrika. Bei dem Treffen der aufstrebenden Wirtschaftsnationen soll es vor allem um die Stärkung der Handelsbeziehungen gehen. Der BRICS-Gipfel wurde allerdings von der Krise in Venezuela überschattet. Anhänger des selbsternannten Übergangspräsidenten Guaido besetzten vorübergehend die venezolanische Botschaft in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia. Das wurde auch als Affront gegen die Präsidenten von China und Russland, Xi Jinping und Putin gewertet. Beide halten in dem Konflikt zu Präsident Maduro, während Brasiliens Präsident Bolsonaro Guaidó als rechtmäßigen Präsidenten anerkannt hat. Er wollte diesen eigentlich zu dem BRICS-Gipfel einladen, verzichtete dann aber nach dem Protest der anderen Staaten darauf. Auch weitere südamerikanische Staatschefs sind entgegen der Tradition nicht eingeladen.