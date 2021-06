Brasilien hat mit mehr als 115.000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden einen neuen Tageshöchstwert verzeichnet.

Das Gesundheitsministerium in Brasilia teilte zudem mit, dass rund 2.400 neue Todesfälle registriert worden seien. Insgesamt starben mehr als 507.000 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Brasilien steigt bereits seit mehr als einem Monat. In vielen Bundesstaaten sind die Intensivstationen der Krankenhäuser weitgehend ausgelastet. Die Impfkampagne geht nur schleppend voran. Lediglich 11,4 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft.



Trotz dieser Entwicklung läuft das öffentliche Leben in Brasilien fast wieder normal. Viele Menschen bewegen sich ohne Masken auf der Straße. Gastronomie und Geschäfte haben geöffnet.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 24.06.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 18.06.)



+ Inlands-Urlaub: Regelungen in den Bundesländern (Stand 16.06)



+ Mutation: Informationen über die Delta-Variante (Stand: 14.06.)



+ Vakzine: Nebenwirkungen der Impfstoffe (Stand 23.06.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 21.06.)



+ Kinder: Wie sinnvoll sind Covid-Impfungen für Kinder? (Stand 13.06.)



+ Schwangere: Sollten sich angehende Mütter impfen lassen? (Stand 22.06.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.