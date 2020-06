Mit einer Aktion an der Copacabana haben Aktivisten gegen den Umgang der brasilianischen Regierung mit der Corona-Pandemie protestiert.

An dem Strand gruben sie 100 symbolische Gräber und stellten schwarze Kreuze auf. Man wolle damit der Opfer der Pandemie gedenken und zugleich Präsident Bolsonaro kritisieren, hieß es. Bolsonaro hatte in der Vergangenheit die von dem neuartigen Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 als "kleine Grippe" bezeichnet. Die Zahl der registrierten Infektionen liegt in Brasilien mittlerweile bei über 800.000. Fast 41.000 Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus.