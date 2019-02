Nach dem Dammbruch im Südosten Brasiliens mit mehr als 170 Toten hat der Bergbaukonzern Vale einer Entschädigungsregelung zugestimmt.

Danach sollen alle in der Region gemeldeten 40.000 Einwohner ein Jahr lang einen Geldbetrag erhalten. Erwachsene bekommen monatlich umgerechnet 236 Euro, das entspricht dem brasilianischen Mindestlohn. Jugendliche erhalten die Hälfte des Betrags, Kinder ein Viertel. - In der Region Minas Gerais waren Ende Januar hunderte Menschen nach einem Dammbruch von einer Schlammlawine mitgerissen worden. Bislang wurden am Unglücksort in Brumadinho 171 Leichen geborgen, 139 Menschen werden noch vermisst. Wegen eines weiteren drohenden Dammbruchs ordnete der Konzern inzwischen Evakuierungen an.