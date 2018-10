Die Präsidentschaftswahl in Brasilien könnte nach Ansicht des Politikwissenschaftlers Flemes drastische Auswirkungen auf das politische System weltweit haben.

Sollte sich der Populist Bolsonaro durchsetzen und Brasilien als drittbevölkerungsreichste Demokratie der Welt zur Autokratie werden, gerate damit die Demokratie als globales Konzept unter Druck, sagte Flemes im Deutschlandfunk. Brasilien stünde dann in einer Reihe mit Ländern wie Russland, China und der Türkei. Einen Vergleich mit US-Präsident Trump hält der Experte vom Hamburger Giga-Institut allerdings nur für begrenzt zielführend. Vielmehr weise Bolsonaros Vorgehen viele Parallelen auf zum philippinischen Präsidenten Duterte.



Nach Ansicht Flemes hat aber auch Bolsonaros Gegner, Haddad, noch reelle Chancen, die Stichwahl am 28. Oktober zu gewinnen. Entscheidend sei, ob es dem Kandidaten der Arbeiterpartei bis dahin gelinge, sich von seiner als korrupt geltenden Partei zu emanzipieren. Auch im Bereich der Sicherheitspolitik müsse Haddad sein Profil noch schärfen, um sich gegen Bolsonaro durchzusetzen.



Im ersten Wahlgang am 7. Oktober hatte der rechtsgerichtete Bolsonaro mehr als 46 Prozent der Stimmen geholt, auf Haddad entfielen gut 29 Prozent.