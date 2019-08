In Brasilien haben die Rodungen des Regenwaldes im Amazonas-Gebiet dramatisch zugenommen.

Das brasilianische Weltraumforschungs-Institut INPE veröffentlichte jetzt eine Studie, wonach im Juli drei Mal so viel Regenwald in Brasilien abgeholzt wurde wie im selben Monat des Vorjahres. Insgesamt sei die Rodung in den vergangenen 12 Monaten um knapp 90 Prozent angestiegen. Das Institut wertet Satellitenbilder zum Zustand des Amazonas-Regenwaldes aus.



Der brasilianische Präsident Bolsonaro bezweifelt diese Angaben und hat deswegen in den vergangenen Tagen den Leiter des Instituts entlassen.