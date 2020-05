Der ehemalige Direktor der brasilianischen Bundespolizei, Valeixo, wirft Präsident Bolsonaro eine politische Einflussnahme auf die Behörde vor.

Der Staatschef habe auf dem Posten jemanden haben wollen, der ihm persönlich genehmer sei, wird Valeixo in einem Fernsehbeitrag zitiert. Er war kürzlich von Bolsonaro entlassen worden. In Medienberichten heißt es, Hintergrund seien Ermittlungen gegen zwei politisch aktive Söhne des Präsidenten gewesen.



Neuer Chef der Bundespolizei wurde schließlich ein Beamter, der einem Vertrauten Bolsonaros nahesteht. In einer seiner ersten Amtshandlungen tauschte er den lokalen Behördenleiter in Rio de Janeiro aus, wo die Familie Bolsonaros wohnt.