Nach Hausdurchsuchungen bei Unternehmern und Politikern haben in den Sozialen Medien die Aktivitäten zugunsten von Brasiliens Präsident Bolsonaro abgenommen.

Das meldet die größte Tageszeitung des Landes, die "Folha de Sao Paulo". Die Durchsuchungen geschahen auf Anordnung des Obersten Bundesgerichts. Es geht um ein Fake-News-Netzwerk, das unter anderem bei Twitter für den Staatschef und gegen demokratische Institutionen agieren soll. Einige Medien berichten, Carlos Bolsonaro, zweitältester Sohn des Präsidenten, stehe in Verbindung zu diesen Aktivitäten. Bei weiteren Ermittlungen gegen die Söhne Bolsonaros geht es um Korruption und Geldwäsche.

Konflikt verschärft sich

Damit spitzt sich in Brasilien der Konflikt zwischen der Präsidentenfamilie auf der einen und dem Obersten Gericht und Teilen des Parlaments auf der anderen Seite weiter zu.Jüngster Auslöser war die Entscheidung des Gerichtshofs, den Video-Mitschnitt einer Kabinettssitzung vom 20. April 2020 zu veröffentlichen. Auf dieser Sitzung ruft Bolsonaro seine Anhänger dazu auf, sich zu bewaffnen.

Kritik an NS-Vergleich

Unterdessen haben jüdische Organisationen in den USA und die israelische Botschaft in Brasilien gegen einen NS-Vergleich von Brasiliens Bildungsminister Weintraub protestiert. Er hatte die Hausdurchsuchungen gegen das pro-Bolsonaro-Netzwerk mit der Pogromnacht vom 9. November 1938 in Deutschland verglichen.