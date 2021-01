In Brasilien ist mit einer Krankenpflegerin in Sao Paulo erstmals eine Person gegen das Coronavirus geimpft worden.

Kurz zuvor hatte die Aufsichtsbehörde Anvisa für Corona-Impfstoffe der Hersteller AstraZeneca und Sinovac eine Notfallzulassung erteilt. Die offizielle Impfkampagne soll am Mittwoch beginnen.



Brasilien ist nach den USA das von der Pandemie am schwersten getroffene Land. Es sind bereits fast 210.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Präsident Bolsonaro hat die Gefahr durch das Virus stets heruntergespielt und auch an Impfungen Zweifel geäußert. Forciert wurde die Impfkampagne von seinem Konkurrenten, dem Gouverneur von Sao Paulo, Doria.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.