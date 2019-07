In Brasilien ist der Bergbaukonzern Vale ein halbes Jahr nach dem Dammbruch an einer Eisenerzmine verurteilt worden.

Ein Gericht in Belo Horizonte ordnete an, dass der Konzern alle entstandenen Schäden beheben und für die Wiedergutmachung aufkommen muss. Eine genaue Summe nannte der Richter nicht - allerdings hielt er fest, dass neben vielen Todesopfern auch negative Folgen für Umwelt und Wirtschaft zu beklagen seien. Die brasilianische Justiz hatte schon vor der Urteilsverkündung Vermögenswerte von Vale in Höhe von umgerechnet rund zweieinhalb Milliarden Euro sichergestellt.



Ende Januar war ein Damm an einer Eisenerzmine im Südosten Brasiliens gebrochen. Durch die Schlammlawine kamen mindestens 248 Menschen ums Leben.