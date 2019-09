Der evangelikale Bürgermeister von Rio de Janeiro wollte mit Beschlagnahmungen gegen unliebsame Bücher mit LGBT-Inhalten vorgehen - aber richtig geklappt hat es nicht.

Marcelo Crivella hatte die Buchmesse in Rio im Auge und ein bestimmtes Buch: einen Marvel-Comic aus der Avengers-Reihe, in dem sich zwei Superhelden küssen. Das Buch wurde auf der Messe als Sammelband in Übersetzung präsentiert. Und Crivella wollte es beschlagnahmen lassen, ebenso wie andere Titel. Dann begann der Streit der Gerichte - auch weil Kritiker von Zensur sprachen.



Erst stoppte ein Gericht die Beschlagnahmung per einstweiliger Verfügung. Dann genehmigte ein anderes Gericht die Beschlagnahmung doch. Demnach verstoßen Bücher mit homosexuellen Themen gegen Kinderschutzgesetze und dürfen nur eingeschweißt ausgelegt werden.

Youtuber kauft 14.000 LGBT-Bücher und verschenkt sie

Die Fans ließen sich nicht von all dem beirren. Das Avengers-Buch war ruckzuck ausverkauft. Und nicht nur das: Der brasilianische Youtuber Felipe Neto, der mehr als 34 Millionen Follower hat, kaufte gleich 14.000 Bücher mit LGBT-Inhalten - um sie kostenlos auf der Messe verteilen zu lassen, als Zeichen seines Protestes. Inzwischen kursieren viele Fotos von diesen Büchernm, eingehüllt in schwarze Folie und versehen mit dem sarkastischen Aufkleber "Unangemessen für rückwärtsgewandte und vorurteilsbeladene Personen".



Die Tageszeitung "Folha de S. Paulo", die wohl wichtigste im Land, veröffentlichte auf Seite eins zudem das Bild der beiden sich küssenden Superhelden.