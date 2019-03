n Brasilien ist der ehemalige Präsident Temer festgenommen worden.

Laut Medienberichten nahm ihn die Polizei in Sao Paulo in Gewahrsam. Gegen den konservativen Politiker wird in mehreren Korruptionsfällen ermittelt. Temer war von 2016 bis 2018 kommissarischer Staatschef Brasiliens, da die damalige Präsidentin Rousseff wegen eines Korruptionsskandals abgesetzt wurde. Der frühere Präsident Lula da Silva ist wegen Bestechlichkeit bereits zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden.