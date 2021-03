In Brasilien ist die Zahl der Menschen, die innerhalb eines Tages an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, auf einen neuen Höchstwert gestiegen.

Wie das Gesundheitsministerium in Brasilia mitteilte, waren es 2.841 Todesopfer. Damit stieg die Gesamtzahl auf mehr als 282.000. Das ist in absoluten Zahlen der weltweit zweithöchste Wert nach jenem in den USA. In Bezug auf die Bevölkerungszahl ist die Todesrate allerdings in zahlreichen Staaten höher als in Brasilien.



Der rechtsextreme brasilianische Präsident Bolsonaro hat die Gefahr durch das Virus stets verharmlost. Gestern ernannte er mit dem Kardiologen Queiroga bereits den vierten Gesundheitsminister seit dem Beginn der Pandemie. Queirogas Vorgänger war nach Problemen bei der Beschaffung und Verteilung der Impfstoffe abgesetzt worden. Die vorherigen beiden Ressortchefs waren wegen Uneinigkeit mit Bolsonaro über die richtige Corona-Politikaus dem Amt geschieden.

