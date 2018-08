In Nordbrasilien ist es zu Zusammenstößen zwischen Einheimischen und venezolanischen Flüchtlingen gekommen.

Wie das Nachrichtenportal G1 berichtete, griffen Bewohner der Stadt Pacaraima ein Flüchtlingslager an, nachdem am Vortag ein Händler angeblich von Venezolanern überfallen und verletzt worden war. Die Angreifer setzten die Zelte der rund 2.000 Flüchtlinge in der Stadt in Brand. Viele der Venezolaner kehrten zu Fuß in ihr Heimatland zurück. Nach Polizeiangaben gab es weder Verletzte noch Festnahmen.