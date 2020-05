Brasilien hat einen mutmaßlichen Folterer der früheren argentinischen Militärdiktatur an das Nachbarland ausgeliefert.

Der Mann namens Gonzalo Sánchez wurde den argentinischen Behörden am Grenzübergang Puerto Iguazú überstellt, wie das Außenministerium in Buenos Aires mitteilte. Sánchez war vor wenigen Tagen in Brasilien festgenommen worden. Ihn erwartet in Argentinien ein Prozess wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit.



Der damalige Marine-Soldat Sánchez soll im größten Geheimgefängnis der Diktatur Regimegegner gefoltert und ermordet haben. Während der Herrschaft der Militärs von 1976 bis 1983 verschwanden in dem Land rund 30.000 Menschen, zumeist Studenten, Gewerkschafter und linke Aktivisten. Allein in dem Geheimgefängnis wurden mehr als 4.000 Menschen getötet.