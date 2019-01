In Brasilien ist die Gefahr eines weiteren Dammbruchs an einer Eisenerzmine gebannt.

Das teilte der Zivilschutz mit. Zuvor waren rund 24.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Die Rettungskräfte setzten demnach ihre Suche nach Überlebenden fort. Etwa 250 Menschen werden noch vermisst. Bislang wurden 37 Tote geborgen. Ein Damm an der Mine war am Freitag gebrochen. Als Folge hatte eine Schlammlawine nahe gelegene Siedlungen verschüttet.