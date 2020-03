Ein brasilianisches Gericht hat es der Regierung von Präsident Bolsonaro untersagt, Empfehlungen gegen Ausgangsbeschränkungen aufgrund des Coronavirus zu verbreiten.

Die Richter in Rio de Janeiro ordneten die Einstellung der Kampagne "Brasilien darf nicht stillstehen" an. In einem Video werden die Menschen aufgerufen, ihrem Alltag trotz der Pandemie weiterhin nachzugehen. Vor zwei Tagen stoppte ein Gericht ein Dekret des rechtsgerichteten Präsidenten, das Kirchen und andere Gotteshäuser von Ausgangsbeschränkungen ausnahm. Bolsonaro hatte sich gegen Eindämmungsmaßnahmen einiger Bundesstaaten gewandt und den Gouverneuren vorgeworfen, das Land in den Ruin zu treiben.



In Brasilien sind nach offiziellen Zahlen 3.500 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 100 Menschen starben.