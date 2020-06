Ein Gericht hat Brasiliens Präsidenten Bolsonaro per einstweiliger Verfügung verpflichtet, sich im Bundesdistrikt der Hauptstadt Brasilia an die dort geltende Maskenpflicht zu halten.

Das berichten örtliche Medien. Die Bürger müssen in dem Bundesdistrikt im öffentlichen Raum einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Wer sich nicht daran hält, kann mit einem Bußgeld von umgerechnet 340 Euro bestraft werden. Ein Anwalt hatte eine Zivilklage gegen den Präsidenten eingereicht, nachdem Bolsonaro mehrfach gegen die Maskenpflicht in der Hauptstadt verstoßen hatte.



Brasiliens Generalstaatsanwalt sagte in einer Erklärung, er suche nach Möglichkeiten, die Entscheidung rückgängig zu machen. Bolsonaro tritt bei Veranstaltungen regelmäßig ohne Maske auf, schüttelt Hände und lässt sich mit seinen Anhängern fotografieren.