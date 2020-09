In Brasilien bleiben die Mangrovenwälder entlang der Atlantik-Küste weiter vor Abholzung geschützt.

Das hat ein Bundesgericht in Rio de Janeiro entschieden. Zur Begründung hieß es, eine Abholzung der Wälder könnte irreparable Schäden verursachen. Die brasilianische Verfassung verpflichte die Politik, für eine intakte Umwelt zu sorgen.



Die Regierung von Präsident Bolsonaro hatten den besonderen Schutzstatus für die Mangroven- und Dünenlandschaften am Meer erst wenige Stunden zuvor aufgehoben. Damit sollte dort unter anderem der Bau von Hotels entlang der Küste möglich werden.



Bolsonaro hat während seiner bisherigen Amtszeit die Gelder für den Umweltschutz in Brasilien drastisch gekürzt. Kritiker werfen ihm außerdem vor, die riesigen Waldbrände im Amazonas zu dulden, damit dort Flächen für Landwirtschaft und Viehzucht gewonnen werden.

