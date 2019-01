Die Gewaltwelle im Nordosten Brasiliens hält weiter an.

Seit zwei Wochen kommt es dort zu Angriffen durch Drogenbanden im Teilstaat Ceara. Nach Angaben der Behörden sind neben der Hauptstadt Fortaleza fast 50 weitere Städte betroffen. Dort wurden Geschäfte, Autos und Busse angezündet. In Fortaleza griffen die Bandenmitglieder eine Polizeiwache an. Nahe einer Brücke explodierte eine Bombe.



Auslöser der Unruhen war die Ankündigung der Regionalregierung von Ceara, den Gebrauch von Mobiltelefonen in den Gefängnissen zu unterbinden. Die dort einsitzenden Drogenbosse koordinieren ihre Geschäfte mithilfe von Handys.