Im Norden von Brasilien sollen Goldsucher einen indigenen Anführer ermordet haben.

Polizisten seien in die entlegene Region unterwegs, berichten Medien. Die Bewohner des Reservats Waiapi im Teilstaat Amapa hatten am Wochenende auf Social Media um Hilfe gebeten, nachdem etwa 50 bewaffnete Goldsucher ihr Dorf angegriffen hatten. Mitglieder ihrer Gemeinschaft seien vor den Goldsuchern geflohen, eventuell gebe es mehr als nur den einen Toten, so ihre Botschaft.



Ihr Gebiet war von der brasilianischen Regierung in den 1980er-Jahren zu einem indigenen Reservat erklärt worden. Es gibt im Amazonas-Gebiet aber viele Bodenschätze, was immer wieder Goldsucher anlockt. Der aktuelle brasilianische Präsident Jair Bolsonsaro hat wiederholt versucht, die bisher illegale Goldförderung zu legalisieren und auch indigene Gebiete dafür freizugeben. Erst am Freitag kündigte er eine entsprechende Gesetzesinitiative an. Seinen Sohn Eduardo Bolsonaro habe er beauftragt, dazu mit US-amerikanischen Unternehmen Verhandlungen aufzunehmen. Menschenrechtler und Umweltschützer kritisieren das.