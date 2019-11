Anhänger des venezolanischen Oppositionsführers Guaidó haben einen Teil der venezolanischen Botschaft in der brasilianischen Hauptstadt Brasília besetzt.

Die vom selbsternannten Übergangspräsidenten Guaidó eingesetzte Botschafterin Belandria erklärte, Mitarbeiter hätten diesem die Treue geschworen und dessen Anhängern die Tür geöffnet. Aber auch Unterstützer von Präsident Maduro hielten sich weiter in der Botschaft auf.



Der Zwischenfall wird als Provokation gegenüber den Präsidenten von China und Russland, Xi Jinping und Putin gewertet, die nahezu gleichzeitig zum Gipfel der BRICS-Länder in Brasilia eintrafen. Beide halten in dem Konflikt zu Präsident Maduro, während Brasilien Guaidó als rechtmäßigen Präsidenten anerkannt hat.