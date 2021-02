In Brasilien sind offenbar in mehreren Städten Bürger um ihre Impfungen gegen das Coronavirus betrogen worden.

Wie das Magazin "Der Spiegel" berichtet, zeigen bei angeblichen Impfungen aufgenomme Videos, dass zwar Spritzen angewandt wurden. Allerdings wurde der Kolben dann entweder nicht nach unten gedrückt oder es fehlte die Flüssigkeit im Impfkolben. Helfer stehen im Verdacht, die Dosen entweder teuer verkauft oder für die eigene Familie einbehalten zu haben. Die Zivilpolizei in Rio ermittelt wegen Veruntreuung.



In Brasilien sind nach Angaben der US-amerikanischen Johns-Hopkins-Universität bislang zweieinhalb Millionen Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Präsident Bolsonaro steht in der Kritik, die Pandemie verharmlost und nicht ausreichend Impfstoff beschafft zu haben.

