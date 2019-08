Indigene Frauen haben im brasilianischen Parlament gegen die Umweltpolitik von Präsident Bolsonaro protestiert.

Die Vorsitzende des indigenen Dachverbands APIB, Guajajara, sagte in Brasilia, Bolsonaros Ankündigung, keine Schutzgebiete mehr ausweisen zu wollen, bedeute den Verlust traditioneller Siedlungsgebiete. Bolsonaro habe den indigenen Völkern damit den Krieg erklärt. Der Präsident will vor allem das Amazonasgebiet stärker wirtschaftlich nutzen und weitere Rodungen zulassen. Wegen der herausragenden Bedeutung des Regenwalds für den globalen Klimaschutz war die brasilianische Regierung dafür zuletzt in die Kritik geraten.