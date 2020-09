In Brasilien hat die Zahl der registrierten Infektionen mit dem Corona-Virus die Schwelle von vier Millionen überschritten.

Das Gesundheitsministerium in Brasilia meldete knapp vier Millionen 42-tausend Fälle. An oder mit der Krankheit starben bislang 124.614 Menschen.



Brasilien ist in absoluten Zahlen sowohl bei den Infektionen als auch bei den Todesfällen das weltweit am zweitstärksten betroffene Land nach den USA.