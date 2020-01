Der US-amerikanische Journalist Glenn Greenwald ist in Brasilien wegen Cyber-Kriminalität angeklagt worden.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, eine Hacker-Gruppe dabei unterstützt haben, auf die Mobiltelefone von Justizminister Moro sowie auf die Geräte von Ermittlern in einer Korruptionsaffäre zuzugreifen. Greenwald ist einer von sechs Angeklagten in dem Fall. Der Journalist, der in Brasilien lebt, bezeichnete die Anklage per Twitter als Angriff auf die Pressefreiheit.



Greenwald ist einer der Gründer der Investigativ-Website "The Intercept". Das Medium hatte in einem im vergangenen Jahr veröffentlichten Bericht über die Korruptionsaffäre "Lava Joto" aus gehackten Smartphone-Nachrichten zitiert.