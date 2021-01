Der weltbrühmte Karneval in Rio de Janeiro fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus.

Der Bürgermeister der brasilianischen Metropole erklärte, es sei unsinnig, weiter darauf zu hoffen, dass im Juli die Voraussetzungen für den Karneval bestünden. Er stellte Finanzhilfen für alle in Aussicht, die monatelang an der Vorbereitung des Karnevals gearbeitet hatten. Normalerweise findet der Karneval von Rio im Februar oder März statt. Die Sambaschulen, die die prachtvollen Umzüge organisieren, hatten aber bereits im September beschlossen, den Karneval auf den Juli zu verschieben.



In Brasilien sind mehr als 213.000 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Das ist die höchste Zahl nach den USA.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.