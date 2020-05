150 Ärzte aus Kuba sollen in Brasilien bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie helfen.

Dazu wurde ein Programm für die medizinische Zusammenarbeit wieder aufgenommen, wie das Gesundheitsministerium in der Hauptstadt Brasilia mitteilte. Kuba hatte das Abkommen 2018 nach verbalen Angriffen des brasilianischen Präsidenten Bolsonaro beendet. Viele kubanische Ärzte arbeiteten in entlegenen Gebieten Brasiliens.



Das Gesundheitssystem des Landes ist mit der Pandemie überfordert. Mehr als 241.000 Infizierte sind registriert, mehr als 16.000 Menschen starben an oder mit dem Virus.