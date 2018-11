Der künftige brasilianische Präsident Bolsonaro und US-Sicherheitsberater Bolton haben den Willen zur Zusammenarbeit der beiden Regierungen bekräftigt.

Nach einem Gespräch in Rio de Janeiro teilte Bolton mit, die USA freuten sich auf eine dynamische Partnerschaft. Er überbrachte eine Einladung von US-Präsident Trump. Bolsonaros Büro nannte das Gespräch produktiv.



Der rechtsgerichtete Politiker Bolsonaro war Ende Oktober in der Stichwahl zum Präsidenten Brasiliens gewählt worden und übernimmt am 1. Januar 2019 das Amt von seinem Vorgänger Temer.