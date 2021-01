Der Erzbischof der brasilianischen Großstadt Manaus, Steiner, hat wegen der dramatischen Entwicklung in der Corona-Krise um Hilfe gebeten.

Die Lage sei fast aussichtslos, sagte der Erzbischof. Die Menschen stürben, nur weil es an Betten und Sauerstoff fehle. Nach Angaben des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat ist das Gesundheitssystem in Manaus komplett zusammengebrochen. In den ersten drei Januar-Wochen seien mehr als 1.400 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Laut Adveniat leiden in dem Amazonasgebiet inzwischen viele Menschen auch unter Hunger.



Brasilien gehört zu den am stärksten von der Pandemie betroffenen Ländern weltweit. Präsident Bolsonaro hat die Gefährlichkeit des Coronavirus von Beginn an verharmlost und empfohlene Hygienestandards missachtet.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.