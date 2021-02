Nach den USA und Indien hat Brasilien als drittes Land die Marke von zehn Millionen Corona-Infizierten überschritten.

Das geht aus den Daten des Gesundheitsministeriums in Brasília hervor. Demnach stieg die Gesamtzahl inzwischen auf etwa 10.030.000 Fälle. Die Zahl der Toten liegt bei mehr als 243.000.



Der brasilianische Präsident Bolsonaro hat das Coronavirus mehrfach verharmlost und zieht auch den Sinn einer Impfung in Zweifel. Wegen fehlenden Impfstoffs sind zudem in großen Städten wie Rio de Janeiro die Impfungen ins Stocken geraten.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.