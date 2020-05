In Brasilien ist die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen auf mehr als 100.000 gestiegen.

Das teilte das Gesundheitsministerium in Brasilia mit. Demnach sind bisher 7.025 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben - das sind mehr als in Deutschland. Experten gehen davon aus, dass die tatsächlichen Ansteckungszahlen höher sind, weil in Brasilien nur erkrankte Menschen auf das Virus getestet werden. - Präsident Bolsonaro steht wegen seiner Gesundheitspolitik in der Kritik. Er lehnt die von den Gouverneuren mehrerer Bundesstaaten verhängten Ausgangssperren ab und nennt sie wegen der wirtschaftlichen Folgen unverantwortlich.