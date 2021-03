Brasilien meldet innerhalb eines Tages mehr als 100.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus - so viele wie nie zuvor.

Wie das Gesundheitsministerium in Brasilia bekanntgab, stieg die Zahl der Infektionen insgesamt auf mehr als 12,3 Millionen. In Brasilien sind schon mehr als 300.000 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Nur in den USA ist die Zahl der Todesopfer mit fast 550.000 noch höher.

