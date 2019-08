Bundeskanzlerin Merkel hat Brasiliens Präsidenten Bolsonaro ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit beim Schutz des Amazonasgebiets zugesichert.

Das sei das Ergebnis eines Telefonats der beiden, teilte ein Regierungssprecher in Berlin mit. Neben den Bränden im Regenwald sei es auch um die Lage in Venezuela gegangen. Weitere Angaben machte er nicht. Bolsonaro sprach von einer konstruktiven Unterredung. Merkel habe ihm bestätigt, dass Brasilien die Hoheit über den eigenen Regenwald habe.



Zuvor hatte Bolsonaro Kritik der Bundesregierung an seiner Umweltpolitik scharf zurückgewiesen und Deutschland aufgefordert, seine eigenen Wälder wieder aufzuforsten. Der rechtspopulistische Politiker verbat sich jegliche Ratschläge aus Europa.