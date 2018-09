In Brasilien ist ein Anschlag auf den rechtsgerichteten Präsidentschaftskandidaten Bolsonaro verübt worden.

Er wurde bei einer Wahlkampfveranstaltung in Juiz de Fora im Bundesstaat Minas Gerais durch einen Messerstich schwer verletzt. Nach einer Notoperation ist sein Zustand laut Medienberichten stabil. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest.



Bolsonaro liegt in den Umfragen für die Präsidentenwahl am 7. Oktober an der Spitze. Er verherrlicht die Militärdiktatur, die von 1964 bis 1985 in Brasilien herrschte. Ex-Präsident Lula da Silva darf nach einer Entscheidung des Obersten Wahlgerichts nicht kandidieren. Er verbüßt eine zwölfjährige Haftstrafe wegen Korruption.