Bei einem Polizeieinsatz gegen Drogenbanden in der brasilianischen Großstadt Rio de Janeiro sind mindestens 25 Menschen getötet worden.

Unter den Opfern sei auch ein Polizeibeamter, teilte die Polizei mit. Die Sicherheitskräfte waren in den frühen Morgenstunden mit einem Großaufgebot angerückt, um Drogenhändler in der Favela Jacarezinho festzunehmen. Anwohner luden in den Online-Netzwerken Videos von Explosionen und schweren Gefechten hoch. Auch Passagiere einer vorbeifahrenden U-Bahn wurden verletzt. Die Favela gilt als Hochburg der Verbrecherorganisation "Comando Vermelho" - Rotes Kommando.



Das brasilianische Verfassungsgericht hatte kürzlich entschieden, dass solche Polizeieinsätze während der Corona-Pandemie nur unter "außergewöhnlichen Umständen" zulässig seien.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.